Россиянам разъяснили, как бесплатно сдать тест на антитела и получить QR-код

Начиная с 21 февраля 2022 года россияне смогут получить QR-код на основании сданного теста на антитела, который подтвердит наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

До указанной даты россияне могли получить сертификат исключительно на основании перенесенного в течение последних 12 месяцев заболевания, вакцинации вакциной в течение последнего года, а также отрицательного ПЦР-теста (до 72 часов).

Теперь с 21 февраля к этому списку также добавиться тест на антитела. Таким образом, QR-код смогут получить переболевшие COVID-19 граждане не наблюдавшиеся у врачей.

Представители портала «Стопкоронавирус.рф» рассказали, что россияне могут узнать количество антител бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно получить направление у терапевта. Также принимаются результаты тестов, сделанных в частных медорганизациях и лабораториях.

Чтобы получить сертификат о перенесенном заболевании достаточно иметь любое количество антител. Их обязательное количество никак не регламентировано.

Встречаются случаи, когда человек переболел коронавирусом, при этом антитела не были обнаружены. Такое случается, когда организм не успел запустить иммунный ответ.

«С одной стороны, это хорошо, ведь такие люди обычно переносят инфекцию в легкой форме. С другой стороны, в иммунной системе не остается следов — так называемой антительной памяти. А значит, во второй раз заражение может протекать так же, как и в первый. Или даже серьезнее», — рассказали специалисты на портале «Стопкоронавирус».