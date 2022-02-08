За стуки в петербургские стационары доставили почти 600 человек с COVID-19

В Петербурге за прошедшие стуки в коронавирусные стационары госпитализировали 597 человек. Об этом 8 февраля говорится на портале Стопкоронавирус.рф.

Всего на сегодняшний день в больницах с коронавирусом и пневмониями находятся 8753 человека, из них 648 пациентов лежат в палатах реанимации, а 329 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На дому лечатся 158 464 человека. Карантин соблюдают 769 петербуржцев. За последний день из стационаров выписались 204 человека.

В Северной столице всего развернуто 10 039 коронавирусных коек, из них свободны 29,41 процента.