В Петербурге заседания Заксобрания поставили на паузу из-за роста заболеваемости COVID-19

Законодательное собрание Петербурга взяло паузу в планетных заседаниях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 26 января сообщает «Фонатнка» ссылаясь на повестку, внесенную единороссом Денисом Четырбоком.

Депутат объяснил свое предложение «непростой эпидемиологической ситуацией» в городе. «За» проголосовали почти все парламентарии. В первом чтении среди несогласных был один депутат. Во втором — двое.

Также сообщается, что в Мариинском дворце уже зафиксированы случае заболевания коронавирусной инфекцией. При этом работа продолжается в штатном режиме.