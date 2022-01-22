С 24 января студенты СПбГУ перейдут на дистанционное обучение

Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса «омикрон» в Петербурге, студенты СПбГУ с 24 января будут переведены на дистанционное обучение. Об этом 22 января сообщает студенческий совет вуза.

Студенты будут учиться на удаленке до особого распоряжения руководства университета. Приказ о переводе переходе на дистанционный формат подписала исполняющая обязанности первого проректора по учебной работе Наталья Бойко.

Приказ «О мерах по предупреждению распространения COVID-19», с перечнем работников вуза, которые не могут быть переведены на удаленку, подписан первым проректором СПбГУ Еленой Черновой.