Российские власти утвердили дополнительные меры борьбы с омикроном

Российское правительство приступило к реализации дополнительных мер по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом 22 января сообщается на официальном сайте кабинета министров.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19», — говорится в сообщении.

Соответствующий документ обсуждался в ходе расширенного заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 18 января.