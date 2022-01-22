В центре Петербурга СОБР нанес визит в заведения, публично заявившие о QR-сопротивлении

В Центральном районе Петербурга в ряд заведений на улице Рубинштейна пришли с проверкой правоохранители и МЧС. Об этом 22 января сообщает «Фонтанка».

Рейд по выявлению нарушителей антиковидных постановлений на улице Рубинштейна стартовал в субботу около половины первого ночи. Так, с проверкой пришли в заведение Vice City и «Коммуналочку».

Сотрудники полиции и отряд СОБР начали обход заведений, публично заявивших о QR-сопротивлении, вечером 21 января. По факту выявленных нарушений были заведены уголовные дела по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).