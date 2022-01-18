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Премьер-министр России призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку

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© Фото: kremlin.ru

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Работающих очно сотрудников рекомендовано регулярно тестировать.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к работодателям с рекомендацией перевести сотрудников на дистанционную работу, а также тестировать офисный персонал. Об этом 18 января сообщает ТАСС. 

«Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — высказался Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19. 

Для не ушедших на удаленку сотрудников, по мнению премьера, должно быть организовано обязательное тестирование. Кроме того, он обратился к региональным властям с призывом обеспечить местной системе здравоохранения возможность бесперебойной работы. 

 

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