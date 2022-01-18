В России обязательный карантин сократили до 7 дней

Власти России объявили о сокращении коронавирусного карантина до семи дней. Об этом 18 января сообщает вице-премьер Татьяна Голикова.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан», — рассказала вице-премьер.

Также она отметила, что власти продолжат наблюдать за обстановкой с коронавирусом в России и мире. Ранее о сокращении карантина также заявили власти Израиля. С 19 января он будет длится 5 дней вместо 7.