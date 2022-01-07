С начала года в Петербурге привлекли к ответсвенности более 50 ковидных нарушителей

В Петербурге с начала года к административной ответсвенности привлекли более 50 нарушителей коронавирусных постановлений. Об этом 7 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Накануне прошла проверка на транспорте у станции метро «Пионерская». Сотрудники ведомства оценили соблюдение противоковидных мер в троллейбусах 50-го маршрута, автобусах №№ 135, 371, 373.

В Рождество проверки прошли в Петроградском районе, а на завтра запланирован рейд по Центральному району. Ответственные проверят заведения на улице Рубинштейна.

С начала 2022 года всего было составлено около 50 актов о нарушениях и проведено профилактических бесед с посетителями и сотрудниками заведений.