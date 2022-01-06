Ночью в центре Петербурга четыре заведения нарушили антиковидные правила

В Центральном районе Петербурга в ходе очередного рейда были выявлены нарушители коронавирусных постановлений. Об этом 6 января сообщает телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на районных представителей.

Как обычно, адреса для проверки были выбраны на основе жалоб местных жителей. Ночью проверяющие зашли в ресторан в доме №5 по улице Белинского. Там после 23:00 находились посетители, а сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты. Также, по этому же адресу проверку не прошел ресторан Mercado del sol.

Не обошло без нарушений и на улице Рубинштейна. Один из баров на улице работал без СИЗ, QR-кодов и разметки.

На Гончарной улице вопросы возникли к кальянной, в которой после закрытия находились посетители, а также продавались кальяны, в нарушение постановления городского правительства №121.