Беглов считает, что Петербург не вернется к привычному образу жизни

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что город уже не вернется к допандемийному образу жизни. Об этом он заявил 3 января в разговоре с РИА Новости.

По мнению главы города, Петербург еще долго не сможет вернуться к привычной жизни из-за пандемии коронавируса. Поэтому он считает важным приспосабливаться к нынешним реалиям.

«К прежнему образу жизни Петербург не вернется. Ковид с нами надолго. Наша задача – вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности», — рассказал журналистам Беглов.

В понятие «новой нормы» входит повсеместное использование системы QR-кодов, а также возможность работодателей отстранять от работы непривитых сотрудников.

На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета составляет уже 80%, однако этого оказалось недостаточно из-за нового штамма «омикрон».