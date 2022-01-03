В ходе рейда по барам в центре Петербурга выявлены три нарушителя

В Центральном районе Петербурга в ходе проверки заведений общепита о соблюдении коронавирусных ограничений были обнаружены трое нарушителей. Об этом 3 января сообщается в телеграм-канале «Центр. Новости».

Всего сотрудники районной администрации обошли десять заведений, на которые жаловались петербуржцы. Нарушения были выявлены в барах Self Cost на Стремянной улице, White point и баре на улице Рубинштейна, 27. После 23:00 в них находились посетители, а у персонала отсутствовали QR-коды и средства индивидуальной защиты.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы.