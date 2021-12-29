В Петербурге за сутки COVID-19 выявили более чем у 1500 человек

За стуки в Петербурге у 1526 человек выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 29 декабря сообщает Neva.Today со ссылкой на оперативный штаб.

На сегодняшний день в Северной столице число коронавирусных больных достигло 848 847. За последние сутки из стационаров были выписаны 2 729 человек. С начала пандемии побороть инфекцию смогли 793 459 петербуржца.

За прошедшие 24 часа в больницах от осложнений вызванных COVID-19 скончались 59 пациентов. Всего с начала 2020 года летальных случаев зафиксировано 27 925.

Отмечается, что 29 декабря Петербург снова опустился на второе место по заболеваемости, уступив первенство Москве.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в городе, губернатор Александр Беглов не торопится вводить жесткие меры — такие как QR-коды в заведениях общепита и гостиницах. Градоначальник уже трижды переносил дату введения системы. Также Беглов отменил свое решение о запрете массовых мероприятий в период новогодних праздников и приостановил действие ограничений по времени работы заведений в новогоднюю ночь.