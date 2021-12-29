В Петербурге опустели кабинеты вакцинации от COVID-19

В петербургских поликлиниках наблюдается спад посещаемости кабинетов вакцинации от коронавируса. Об этом 29 декабря сообщает Neva.Today со ссылкой на сотрудников медицинских учреждений.

Врачи отмечают, что в конце ноября и начале декабря пунктам вакцинации приходилось работать даже по выходным, чтобы суметь принять всех желающих пройти процедуру. Однако уже сейчас кабинеты опустели.

Напомним, в ноябре было объявлено о введении QR-кодов в общественных местах и заведениях общепита. И горожане были вынуждены в срочном порядке вакцинироваться, чтобы иметь возможность беспрепятственно перемещаться по городу.

Предполагалось, что ограничения вступят в силу уже 1 декабря, однако решением губернатора Петербурга Александра Беглова, сроки были перенесены сначала на 27 декабря, а затем на 2 января. Возможной причиной сокращения темпов вакцинации, может стать именно смягчение коронавирусных мер.