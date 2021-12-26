На севере Петербурга из окна 12-го этажа выбросили овчарку

В Калининском районе Петербурга с 12-го этажа жилого дома выбросили овчарку. Об этом 26 декабря сообщает телеканал РенТВ.

Собаку нашли под окнами жилого дома на улице Вавиловых. По предварительным данным, собаку могли выбросить из окна хозяева. Соседка рассказала, что подозреваемая семейная пара злоупотребляет алкоголем, кроме того, собака была найдена прямо под окнами их квартиры на 12 этаже.

Также сообщается, что несколькими годами ранее семья аналогичным образом потеряла маленького ребенка.

«Года два назад у нее девочка упала с 12-го этажа маленькая, двухлетняя», — заявила соседка.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины смерти животного. Подозреваемые уже признались, что являются хозяевами собаки.