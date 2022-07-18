За 107 млн рублей выставили на продажу часть здания у метро "Выборгская"

По поручению администрации Петербурга Российский аукционный дом проведет торги. На продажу выставили часть дома, который находится у станции метро "Выборгская". Об этом сообщает АБН.

Здание является объектом культурного наследия. Лот же представляет собой обособленную нежилую аварийную часть. В помещении может появиться гостиница или офисный комплекс. В РАД объяснили, что близость к центру города и высокий график позволят реализовать там почти любой коммерческий проект. Отмечается, что покупка может стать выгодной инвестицией, учиывая низкую цену - около 24 тысяч рублей за 1 квадратный метр.