В России сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы

В России отменили введеные из-за пандемии властями ограничения на пересечение сухопутной границы. Об этом следует из документа, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает "МК в Новгороде", ограничения на пересечение сухопутной границы ввели еще в марте позапрошлого года. Они утратили силы в пятницу, 15 июля

Свое решение власти подкрепили мнением Роспотребнадзора, который считает малоероятным сильный рост заражений "омикроном" летом.

Стоит отметить, что ограничения на въезд в Россию по морю и воздуху отменили в середине июня.