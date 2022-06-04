Петербург стал вторым по суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве оказалось выше число новых случаев коронавируса, чем в Петербурге. 272 заболевших выявили в столице, а в Северной столице - 263. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За сутки в России выявили 4 101 новый случай ковида, госпитализировано 1 493 человека, что на 28,7% меньше по сравнению с 3 июня. Кроме того, подтвердили 82 летальных исхода.

В Петербурге же за прошедшие сутки госпитализировали 83 человека, а в Москве - 165. 9 и 15 смертей от вируса зафиксированы за сутки соответственно.