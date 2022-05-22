На Авиационной улице подростка на велосипеде сбила иномарка

На Авиационной улице в Петербурге в субботу, 21 мая, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Юношу сбил пьяный водитель, который управлял Chevrolet Lacetti.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась у дома №44 около 18:28. После инцидента подростка забрала скорая помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

За рулем автомобиля был 42-летний петербуржец. Отмечается, что он совершил наезд на 17-летнего подростка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. При этом водитель был нетрезв. Сейчас решается вопорос о возбуждении уголовного дела.