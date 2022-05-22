За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 318 человек

За минувшие сутки в Петербурге выявили 318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает оперативный штаб по мониторингу за распространением инфекции.

В Северной столице за сутки от болезни вылечился 101 пациент. С ковидом были госпитализированы 68 человек, а скончались 10 жителей города.

По данным оперативного штаба по мониторингу за распространением инфекции, в России за сутки госпитализировали больше тысячи человек, а в связи с выздоровлением выписано 5814 человек. Также выявлено 4,7 тысяч новых случаев коронавируса и подтверждено 80 летальных исходов.