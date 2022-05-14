До 28 июня ограничат движение по проспекту Большевиков

На проспекте Большевиков в Петербурге проведут второй этап ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

С 14 мая на участке проспекта от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко восстановят благоустройства. Работы собираются закончить в начале июня. В связи с ремонтом до 28 июня ограничат движение транспорта по проспекту Большевиков на участке Коллонтай до Дыбенко. В том числе и на перекрестке с улицей Подвойского.

Кроме того, будет перекрыт участок от Народной улицы до Дальневосточного проспекта. Ограничения будут действовать до 21 мая. Там будут фрезеровать асфальтобетонное покрытие.