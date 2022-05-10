В реанимации с коронавирусом лежат более 200 петербуржцев

223 пациента находятся в реанимации из-за коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Еще 44 человека с ковидом госпитализировали, а выписали всего 18 пацентов.

В стационарах на лечении остаются 1430 человек с коронавирусом, а еще 48 человек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Амбулаторное лечение от инфекции проходят 5276 человек. На дом получают бесплатные лекарства 5167 петербуржцев. На карантине находятся 434 человека. При этом пациентов с ковидом продолжают принимать в семи стационарах - один из них федеральный, а остальные шесть городские. Всего в них развернуто 1509 коек.