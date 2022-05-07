Обнаженного мужчину с копьем заметили на Витебском проспекте

Странный мужчина удивил и смутил петербуржцев. По Витебскому проспекту "величественно" прошелся неизвестный в обнаженном виде. Об этом рассказали свидетели происшествия в группе "Колпино. Подслушано" в социальной сети "ВКонтакте".

Необычного пешехода заметили автомобилисты. Они сняли его на видео. На кадрах видно, что мужчина несет с собой предмет, напоминающий копье.

"Будте аккуратны. Возможно, он на охоте", - предупредил автор поста петербуржцев.

Некоторые пользователи сравнили в комментариях таинственного незнакомца с Тарзаном. Куда направился неадекват и с чем связано его поведение - неизвестно.