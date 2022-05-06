В Петербурге за неделю клещи покусали 380 человек

Зе неделю почти четыре сотни петербуржцев обратились за помощью к врачам из-за клещей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что с 29 апреля по 5 мая в медицинские организации Петербурга по поводу клещей обратились 380 человек. Среди них 85 детей до 17 лет. Больше всего случаев зафиксировано в Пушкинском районе. Также единичные случае отмечены в Приморском, Красносельском, Красногвардейском, Курортном, Выборгском, Колпинском и Московском районах.

Одно из насекомых оказалось положительным на возбудителя клещевого вирусного энцефалита. Также у 48 нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоща. Однако случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями из-за клещей пока нет.

На сайте комитета по здравоохранению Смольного опубликовали список учреждений Петербурга, где оказывают экстренную медицинскую помощь пострадавшим от укусов клещей в этом году.