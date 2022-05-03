Петербург снова стал лидером по суточной заболеваемости ковидом

Петербург занял первое место по суточной заболеваемости короновирусом, опередивв Москву более чем на сотню. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекциейут

За последние сутки менее 400 петербуржцев заразились ковидом. В городе продолжает падать заболеваемость и уже вернулась к показателям октября 2020 года. За 24 часа положительные тесты получили 356 человек, а в Москве всего 250. Также в больницу попали 55 инфицированных жителей.

Также в пятерку по заболеваемости попали Волгоградская, Воронежская и Челябинская области. Там ковид подтвердился у 198, 177 и 175 человек, соответственно.

По выздоровлениям Петербург уступил Москве. В столице с болезнью поправились 482 пациента, а в Петербурге 357 человек.