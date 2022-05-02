Около 160 тыс. мусульман поучаствовали в Ураза-байрам в Петербурге

В Петербурге более 160 тысяч человек отпраздновали Ураза-Байрам. Об этом заявил настоятель Санкт-Петербургской Соборной мечети Равиль Панчеев.

Он рассказал, что в этом году Ураза-Байрам стал самым многолюдным за последние три года. Около 100 тысяч мусульман смогли прийти к мечети на "Горьковской" благодаря снижению заболеваемости коронавирусом. Еще 25 тысяч человек собрались на "Сенной", а еще 60 тысяч у мечети в Приморском районе.

Напомним, что три дня после 30-дневного поста отмечают после 30-дневного поста. Этот праздник второй мусульманский праздник после Курбан-байрама. В последний день рамадана, по традиции, убрали помещения, запасались подарками, покупали новую одежду и покупали угощения к празднику.