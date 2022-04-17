Боткинской больнице в Петербурге исполнилось 140 лет

В Петербурге Боткинская больница отмечает 140-летие. На счету врачей старейшего медицинского учреждения десятки тысяч спасенных жизней. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В 1882 году в больнице зародилась школа отечественных эпидемиологов. По примеру данного стационара по всей стране создались аналогичные. В больнице и сейчас решают актуальные задачи. Так, новый корпус перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом. На юбилей больница получила памятник, который посвятили карете скорой помощи. Монумент старой кареты скорой помощи в натуральную величину создали по сохранившимся чертежам.

Главный врач СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени Боткина» рассказал, что многопрофильность больницы обуславливается требованием времени. Он отметил, что особенно это проявилось в период пандемии.