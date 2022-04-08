С 2010 года численность петербуржцев увеличилась на 700 тысяч человек

В Петербурге численность населения выросла примерно до 5,6 миллиона человек. В 2010 году эта цифра составляла - 4,9 млн. Как сообщает Росстат, таковы предварительные данные Всероссийской переписи населения.

Самый большой прирост населения по отношению к прошлой переписи, и к текущей оценке населения по административным данным кроме Москвы и Петербурга также предварительно зарегистрирован в Краснодарском крае. Численность населения там выросла с 5,2 млн до 5,8 млн.

По предварительным данным, общая численность жителей России составляет 147 миллионов человек.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходила в 2021 году в цифровом формате.