Непригодное имущество уничтожат в госпитале в «Ленэкспо»

В Петербурге готовятся к уничтожению имущества, которое использовали во временном коронавирусном госпитале в "Ленэкспо". Такие меры связаны со снижением числа новых случаев ковида в городе. Сейчас антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления. Его опубликовали на сайте администрации города.

Как говорится в пояснительной записке, во время пандемии на ремонт и обустройство временного госпиталя потратили более 1,3 млрд рублей. В связи со снижаемостью заболеваемости часть дальнейшего использования имущества посчитали нецелесообразным. Поэтому его собираются уничтожить.

Напомним, что временный госпиталь в "Ленэкспо" закрыли 15 марта. За все волны пандемии в учреждении получили лечение 13,4 тысяч пациентов с коронавирусом.