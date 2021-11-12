80% умерших от коронавируса петербуржцев старше 60 лет

Почему в Петербурге решили обязательно вакцинировать против коронавируса пожилых людей объяснила руководитель Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", она заявила, что из взрослого совокупного населения в городе преимущественно болеют лица 60 лет и старше. По её словам, это составляет наибольшую возрастную группу и удельный вес.

В эфире программы "Петербург - город решений" Башкетова уточнила, что в этом возрасте обычно у людей есть хронические заболевания, которые могут усложнить течение коронавируса и привести к летальным исходам. Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что среди умерших 80% составляют лица 60 лет и старше.