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80% умерших от коронавируса петербуржцев старше 60 лет

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© Фото: Baltphoto

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Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова.

Почему в Петербурге решили обязательно вакцинировать  против коронавируса пожилых людей объяснила руководитель Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", она заявила, что из взрослого совокупного населения в городе преимущественно болеют лица 60 лет и старше. По её словам, это составляет наибольшую возрастную группу и удельный вес.

В эфире программы "Петербург - город решений" Башкетова уточнила, что в этом возрасте обычно у людей есть хронические заболевания, которые могут усложнить течение коронавируса и привести к летальным исходам. Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что среди умерших 80% составляют лица 60 лет и старше.

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