Беглов назвал темпы вакцинации в Петербурге высокими

В Петербурге на прошедшей неделе вакцинировались от коронавируса в среднем по 20 тысяч человек в день. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что одна из главных целей нерабочих дней — создать комфортные условия для вакцинации горожан. В городе работают 175 стационарных и 45 мобильных пунктов.

Губернатор рассказал, что в выходные посетил прививочные пункты в торговых центрах. Он отметил, что там хорошая посещаемость, поэтому дано указание расширить их мощности.

Полностью вакцинировались от коронавируса в Петербурге 1 906 403 человек. Примерно 75 тысяч горожан уже прошли ревакцинацию.