45% петербуржцев рассказали, что вакцинировались от коронавируса

Исследователи Европейского университета и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева опросили более 5 тысяч петербуржцев об их отношении к вакцинации от коронавируса. На вопросы отвечали жители старше 18 лет.

45,3% участников заявили, что привились от коронавируса. В 35,7% случаев для прививки был выбран препарат «Спутник V», а 6,4% респондентов предпочли «Спутник Лайт». 3,3% вакцинировались препаратом «КовиВак» и мене 1% были привиты «ЭпиВакКороной». 1,4% респондентов уже прошли ревакцинацию от коронавируса.

Больше всего вакцинированных оказалось в возрастных группах 60–69 и 70–79 лет. В них привились 51% и 53% соответственно. Среди тех, кто хоть раз получал положительный результат теста на коронавирус, вакцинировались 36%. Те, кто положительного ПЦР-теста не получал ни разу вакцинировались в 47% случаев.

Около 20% респондентов объяснили свой отказ от вакцинации наличием медицинских противопоказаний. Люди с высшим образованием прививались чаще, чем те, кто его не имели.