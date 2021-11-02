Рэпера Yung Trappa заподозрили в изнасиловании девушки в Ленобласти

В поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области был задержан 26-летний Владислав Ширяев. Широкой публике он известен как рэпер Yung Trappa.

Как сообщает РИА Новости, рэпера заподозрили в изнасиловании девушки. Отмечается, что официального подтверждения данной информации пока нет.

В 2015 году Владислав Ширяев уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он получил 5 лет 7 месяцев колонии за распространение наркотиков.

На свободу артист вышел в феврале 2021 года, после чего записал несколько совместных треков с Моргенштерном. Последний утверждал в суде, что слова о наркотиках, за которые его привлекли к ответственности, произносит именно 5 лет 7 месяцев колонии Yung Trappa.