У петербургского хирурга из квартиры вынесли ювелирку и золотые кресты

В Адмиралтейском районе у врача-хирурга домушники похитили из квартиры все ценности от кулонов до золотых крестиков. Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 июня в полицию обратился 52-летний хирург с заявлением о краже. По словам заявителя, в период с 9 по 13 июня 2022 года неизвестный злоумышленник подобрал ключ к входной двери квартиры на Псковской улице и пробрался внутрь. Там неизвестный обнаружил ювелирные изделия, а именно пять золотых колец, две пары сережек золотых с бриллиянтами, две цепочки золотые, два золотых крестика, один золотой кулон, после чего скрылся с места происшествия.



Сумма ущерба потерпевший оценил в 424 тыс. рублей. На месте происшествия отсутствуют камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции проводят проверку по данному фатку и разыскивают злодея. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что неудачливый петербуржец украл корзину с продуктами из магазина "Пятерочка", а на следующий день его задержали.