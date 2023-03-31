На берегу Финского залива нашли тела двух пропавших мальчиков

В Василеостровском районе Петербурга из холодных вод залива достали тела двух школьников, пропавших за день до их обнаружения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В четверг, 30 марта, на берегу Финского залива были найдены трупы мальчиков 8 и 11 лет. Накануне обнаружения тел ребята ушли на прогулку, с которой не вернулись. У одного из школьников с собой были коньки.

Очевидно, дети решили ступить на ледовое покрытие залива и провалились. Они не сумели выкарабкаться с глубины в полтора метра из-за песчаного дна. Об этом сообщил телеканал 78.

По факту трагедии проводится проверка. На месте происшествия работали следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за март этого года в Петербурге и Ленобласти пропало 37 детей. По словам волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», данная цифра является внушительной и они уже давно не сталкивались с таким числом пропавших несовершеннолетний.