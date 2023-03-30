За март в Петербурге и Ленобласти пропало 37 детей

За первый весенний месяц в текущем, 2023-м, году в Петербурге и Ленинградской области из дома ушли 37 детей. Большинство из них удалось найти. Всего троих нашли мертвыми и поиски еще пятерых несовершеннолетних продолжаются.

Как пишет Neva.Today, примерно половина пропавших детей являются детьми в возрасте от трех до 11 лет. Троих погибших нашли на берегу Финского залива.

Согласно статистике, число пропавших за месяц детей является достаточно внушительным. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» признались, что уже давно не сталкивались с таким количеством пропавших несовершеннолетних.

Также специалисты напомнили о смертельной опасности выхода на лед, который с наступлением весны начал таять.