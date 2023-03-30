В "двушке" на Планерной пожар унес жизнь петербуржца

В Приморском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Комната в “двушке” была полностью охвачена огнем. В результате на месте происшествия был найдет один погибший.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 30 марта, в четверг, в 09:36. В доме на Планерной улице произошло возгорание в одной их квартир.

Полностью охваченная пламенем оказалась комната, площадью 16 “квадратов” в двухкомнатной квартире. Ликвидировать пожар удалось в 09:56.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело местного жителя, не сумевшего спастись.

К ликвидации от МЧС было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за пожара в одной из коммунальных квартир в Выборгском районе было эвакуировано 25 человек. Пламенем была охвачена одна комната площадью 34 "квадрата".