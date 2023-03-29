Из обгоревшей коммуналки в Выборгском районе эвакуировали 25 человек и одного пострадавшего

В Выборгском районе ночью загорелась одна из коммунальных квартир. В результате инцидента было эвакуировано 25 человек, а одному гражданину понадобилась помощь медиков.

Все произошло с 28 на 29 марта. Около 2:38 спасатели получили сообщение, что на 1-ом Муринском проспекте, в доме 13, горит коммунальная квартира площадью 99 квадратных метров.

Спасатели прибыли на место и установили, что огонь уже успел полностью охватить одну комнату площадью 34 "квадрата". Из опасной зоны немедленно эвакуировали 25 человек, однако одному пострадавшему все же понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

Пожар устранили в 03:13 по московскому времени. На месте работали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

В настоящее время причины возгорания выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в одном из частных домов на Социалистической улице с 27 на 28 марта разгорелся пожар, в результате которого погиб один человек.