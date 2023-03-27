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В Петербурге плавучий ресторан "Серебряный кит" пошел ко дну

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В Петербурге ко дну пошел плавучий ресторан “Серебряный кит”. Заведение оказалось частично затоплено. По факту случившегося начали проводить проверку.

Как рассказывает тв360, расположенный недалеко от парка имени Бабушкина плавучий ресторан “Серебряный кит” 27 марта завалился на бок и начал частично погружаться в воду. Видео с места происшествия было опубликовано в Сети.

Известно, что данный ресторан появился в 2001 году. Его высота составляет 17 метров, а общая площадь объекта составляет 2800 квадратных метров. Стоимость проекта составила почти 300 тысяч долларов. Осенью прошлого года заведение было выставлено на продажу.

В прокуратуре сообщили, что началось проведение проверки исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Причины случившегося выясняет.

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