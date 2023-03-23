Задержан петербуржец, жестко избивший собутыльника в гостях на Стрельбищенской

Во Фрунзенском районе Петербурга горожанин пришел в гости и, после распития алкогольных напитков, набросился на хозяина квартиры, который после жестокого избиения был госпитализирован на грани жизни и смерти.

Как стало известно Сантк-Петербург.ру, 21 марта в полицию поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи из дома на улице Стрельбищенской был госпитализирован в тяжелом состоянии мужчина, 1971 года рождения. У потерпевшего было множество травм головы и туловища.

В тот же день сотрудники правопорядка смогли задержать гражданина, подозреваемого в избиении петербуржца. Выяснилось, что 38-летний задержанный, находясь в гостях у знакомого, после совместного распития спиртных напитков, вступил с ним в конфликт, в результате чего набросился на него с кулаками.

Известно, что ранее злодей был судим. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали мужчину, избившего до смерти коллегу 20 лет назад.