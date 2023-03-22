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В Петербурге задержали злоумышленника, по пьяни избившего до смерти мужчину в Зеленогорске более 20 лет назад

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© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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В Курортном районе стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в преступлении 20-летней давности. Тогда злодей по пьяни избил коллегу, после чего тот скончался.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 29 июля 2002 года в час ночи в полицию сообщили, что на территории Зеленогорского парка культуры и отдыха неизвестный нанес телесные повреждения 44-летнему горожанину. В последствии пострадавший скончался от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего).

Спустя два десятка лет правоохранители установили личность и место нахождение подозреваемого, которым оказался 45-летний житель Зеленогорска. Он был задержан 21 марта, во вторник.

Было установлено, что задержанный, работая разнорабочим в парке, в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта ударил по голове коллегу, а потом скрылся.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге раскрыли убийство, замаскированное под передозировку запрещенными веществами, произошедшее 19 лет назад.

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