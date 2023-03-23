Пьяный жилец колпинской "коммуналки" устроил пальбу из охотничьего ружья в своей комнате

В Колпинском районе в одной из “коммуналок” выдался неспокойный день — один из ее жильцов по пьяни решил устроить “охоту” прямо в своей комнате и отрыл пальбу из ружья. Усмирять стрелка пришлось стражам порядка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 марта, в среду, в 11:27 в дежурную часть поступило сообщение, что в коммунальной квартире в доме по Заводскому проспекту, сосед заявителя, в состоянии алкогольного опьянения, стреляет из оружия.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками правопорядка в комнате “коммуналки” был задержан 58-летний неработающий мужчина, который находясь в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел в сторону входной двери своей комнаты из охотничьего ружья.

Оружие было изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга начальник службы безопасности одной из компаний-перевозчиков устроил хулиганскую стрельбу в петербуржца из-за дорожного конфликта.