В Петербурге вынесли приговор мошеннику, присвоившего под предлогом покупки техники Apple более миллиона рублей

В Петербурге огласили приговор мошеннику, который взял у горожанки более миллиона рублей, обещая продать технику фирмы Apple по заниженной цене. По словам злоумышленника, на преступления его толкнули сложные жизненные обстоятельства и нужда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Согласно материалам суда, фигурант дела с целью мошенничества, 19 мая 2020 года сообщил заведомо ложно информацию потерпевшей о том, что у него есть возможность приобрести электронной техники марки Apple по цене ниже рыночной.

Таким образом подсудимый получил от потерпевшей деньги для покупки десяти смартфонов, ноутбука, а также он взял определенную сумму якобы для того, чтобы ускорить сроки поставки. Общая сумма составила 1 492 000 рублей, которыми мошенник воспользовался по своему усмотрению.

Свою вину подсудимый признал и пояснил, что пошел на преступление из-за сложностей в жизни и нужды в средствах. Суд назначил ему наказание в виде условного срока на пять лет, а также мужчина должен будет выплатить ущерб и компенсацию за моральный ущерб.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что рецидивст, выдававший себя за заводчика породистых собак, получил срок за мошенничество.