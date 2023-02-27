В Петербурге суд вынес приговор лже-заводчику породистых щенков

В Петербурге вынесли приговор рецидивисту, который под видом заводчика породистых щенков, обманул на деньги женщину.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, обвиняемый был признан виновным в совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Судом было установлено, что фигурант дела осенью прошлого года, выдавая себя за заводчика щенков, разместил на сейте бесплатных объявлений сообщение о продаже породистых щенков кане-корсо.

Объявления нашли отклик — к мужчине обратилась петербурженка, желавшая приобрести собаку. Обсудив детали сделки, потерпевшая перевела мошеннику 20 тысяч рублей, после чего он перестал выходить на связь.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии общего режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице задержали группу интернет-мошенников, которые обманывали граждан и продавали им некачественную продукцию на протяжении нескольких лет.