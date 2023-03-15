В Ленобласти супружеская пара угрожает расправой и убийством местной семье из-за "хлопающих дверей"

Во Всеволожском районе Ленобласти семейная пара подверглась нападкам со стороны агрессивных соседей, которые периодически угрожают супругам расправой и убийством. Испугавшись за свои жизни, муж с женой в очередной раз обратились в полицию.

Как передает Патрульный Петербурга, в полицию обратилась жительница одной из деревень с сообщением, что ее семье угрожают убийством соседи. Нападки агрессоры совершают регулярно.

Один раз заявительница ехала домой с детьми. Перед ее авто остановилась машина, из которой вышла знакомая местная жительница, которая, подойдя к водительской двери и принялась сыпать угрозами со словами «перестаньте хлопать дверьми, это мое последнее предупреждение».

Спустя неделю этаже женщина подкараулила заявительницу у квартиры и, перегородив ей дорогу, вновь принялась выкрикивать оскорбления и грозить физической расправой.

Ранее женщина обращалась в полицию и прокуратуру, надеясь на помощь и защиту от агрессивной соседки, которая вместе с супругом, по мимо всего прочего, нападала на мужа заявительницы.