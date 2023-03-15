В квартире на Гороховой нашли труп иностранца с разбитым лицом

В Адмиралтейском районе Петербурга был найден труп приезжего мужчины. На теле имелись следы побоев и травмы, которые указывают на то, что погибшего возможно били. Обстоятельства выясняются.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру , 14 марта, во вторник, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 75 по Гороховой улице находится труп мужчины с телесными повреждениями.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками правопорядка было установлено, что по указанному адресу находится тело 35-летнего гражданина одной из сопредельных стран. На лице покойника имелись следы побоев.

Труп был направлен в морг для установления причин смерти. По данному факту возбуждено

Полиция разыскивает причастных к смертельному избиению на Гороховой улице головное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга работник продуктового магазина, гражданин страны ближнего зарубежья, умер после того, как самостоятельно попытался задержать воров, вступив с ними в драку.