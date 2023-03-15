Полиция Петербурга задержала двух мигрантов, подозреваемых в разбойном налете на приезжую пару

В Невском районе четверо разбойников напали на семью приезжих граждан. По подозрению в преступлении уже задержали двух мигрантов.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 марта в полицию обратилась 28-летняя гражданка из среднеазиатских государств с сообщением, что вечером 10 марта четверо неизвестных ворвались в квартиру на улице Ткачей и стали избивать заявительницу, а также угрожать молотком ее 27-летниму молодому человеку, также гражданину того же государства.

После этого злодеи похитили мобильные телефоны, драгоценности и денежные средства в размере 107 тысяч рублей. Кроме того, неизвестные отобрали у несовершеннолетнего сына заявительницы смартфон, а после скрылись.

Общая сумма ущерба составила 330 тысяч рублей.

Также 12 марта на улицы Ткачей заявительница увидела автомобиль, за рулем которого находился один из напавших на нее злоумышленников.

Эта машина была остановлена в тот же день сотрудниками дорожной полиции в Шушарах. За рулем находился 31-мигрант. Также 13 марта, на следующий день, на улице Крупской полицейские задержали еще одного подозреваемого. Им оказался еще один мигрант, 29 лет.

Поиски еще двух разбойников продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (грабеж).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге перед судом предстанут двое мигрантов совершивших несколько налетов на автомойку в Шушарах.