  • 14 Март 2023
USD 15.03.2023 75.1927 -0.2682
USD ММВБ 18:37 75.2634  
EUR 15.03.2023 80.5192 -0.0910
EUR ММВБ 18:37 80.6892  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге задержали рецидивиста, по пьяни избившего прохожего прошлым летом

Автор:


© Фото: unsplah

Темы дня

В Адмиралтейском районе Петербурга задержали мужчину, который будучи пьяным избили прохожего летом прошлого года. Известно, что ранее злоумышленник был судим.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 8 июля 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 25 по улице Лабутина подрались двое мужчин.

Позже в тот же день поступило сообщение из медучреждения о том, что в удовлетворительном состоянии был госпитализирован с различными ушибами и ссадинами 42-летний петербуржец.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 КУ РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В понедельник, 13 марта, у дома 9 по Советскому переулку правоохранителями был задержан подозреваемый 48-летний рецидивист. Было установлено, что в тот вечер задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на прохожего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе подросток отбилвался от напавших на него двоих злодеев в масках а с шокером, перцовым баллончиком и ракетницей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram