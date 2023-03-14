В Петербурге задержали рецидивиста, по пьяни избившего прохожего прошлым летом

В Адмиралтейском районе Петербурга задержали мужчину, который будучи пьяным избили прохожего летом прошлого года. Известно, что ранее злоумышленник был судим.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 8 июля 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 25 по улице Лабутина подрались двое мужчин.

Позже в тот же день поступило сообщение из медучреждения о том, что в удовлетворительном состоянии был госпитализирован с различными ушибами и ссадинами 42-летний петербуржец.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 КУ РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В понедельник, 13 марта, у дома 9 по Советскому переулку правоохранителями был задержан подозреваемый 48-летний рецидивист. Было установлено, что в тот вечер задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на прохожего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе подросток отбилвался от напавших на него двоих злодеев в масках а с шокером, перцовым баллончиком и ракетницей.