Суд отправил на 6,5 лет в колонию петербуржца, зарезавшего приятеля на детской площадке

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который убил собутыльника на детской площадке после ссоры более 15 лет назад. Шесть с половиной лет злоумышленник проведет за решеткой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд установил, что в июне 2007 года фигурант, находясь на детской площадке на улице Черкасова в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со знакомым.

В результате ссоры злодей нанес не менее двух ударов ножом в грудь своему приятелю, после чего тот скончался.

Прокуратура Калининского района поддержала обвинение. Суд приговорил мужчину к шести с половиной годам заключения в колонии строго режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд вынес приговор мужчине, который задушил, а затем ограбил петербуржца в подвальном помещении в доме на улице Чапаева.