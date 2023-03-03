Задушивший и ограбивший человека в подвале на Чапаева злоумышленник отправится в колонию на 7,5 лет

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который был признан виновным в убийстве и грабеже. Злоумышленник задушил свою жертву в подвале дома, а затем похитил принадлежащее потерпевшему имущество.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга, суд установил, что фигурант 1 октября прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подвале дома на улице Чапаева, ударил потерпевшего по голове, а затем принялся его душить.

После злодей присвоил себе ноутбук и мобильный телефон жертвы, общей стоимостью 70 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статьям 105 (убийство) и 158 УК РФ (кража). Прокуратура Петроградского района поддержала обвинение. Суд приговорил фигуранта к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд отправил в колонию жителя Колпино, который нанес своей жене смертельные травмы стеклянной бутылкой.